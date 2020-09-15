للتهرب من الضريبة.. موظف يستغل منصبة للتلاعب بأوزان المشغولات الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف - مقيم بالجيزة) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه المسئول عن استلام ووزن المشغولات الذهبية المسلمة إليه من صانعي المشغولات الذهبية راغبي دمغها.

أثبتت التحريات أن سالف الذكر يقوم بإثبات تلك الأوزان في الاستمارات الخاصة بالمصلحة جهة عمله والتي يسدد بموجبها ضريبة القيمة المضافة عن أوزان مشغولاتهم الذهبية المثبت بها بإثبات أوزان أقل من أوزانها الحقيقية المسلمة له وذلك بقصد تمكينهم من سداد الضريبة بمبالغ أقل من المستحق عليها فعلياً، فضلاً عن قيامه باستلام الإيصالات المشار إليها سلفاً من المتعاملين مع جهة عمله ومختومة من فرع ضريبة القيمة المضافة المتواجد بالمصلحة جهة عمله بما يفيد تمام سداد الضريبة بالتلاعب فى تلك الإيصالات بالإضافة وإثبات الأوزان الحقيقية للمشغولات الذهبية المسلمة له تمهيداً لتسليمها لقسم المراجعة والدمغة بجهة عمله.

وأضر بالمال العام بقيمة الفارق بين المسدد وبين المسلم فعلياً لجهة عمله من خلال التلاعب فيها بإضافة أرقام خارج خانة الوزن بالاستمارات عقب سداد الضريبة والختم عليها بما يفيد السداد ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.