الوطنية للانتخابات تعلن غداً النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا غداً، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعه الصغري بمقر الهيئة، تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.
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