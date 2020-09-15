مصر | "هما اللي ولعوا في بيتي".. تفحم منزل في البدرشين وصاحبه يتهم جيرانه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "هما اللي ولعوا في بيتي".. تفحم منزل في البدرشين وصاحبه يتهم جيرانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريقا اندلع داخل منزل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد ماجد سعفان مدير اطفاء الجنوب، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الحريق أسفر عن تفحم غرفتين بالطابق الأرضي بالمنزل.

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واتهم صاحب المنزل ويدعى محمد فتحي اثنين من أفراد عائلة "أبو سلامة" بالتسبب في الحريق بسبب خلافات بينهما وهما كل من: "محمود.ك." و"عزت.ع." قائلا "هما اللي ولعوا في بيتي الصبح".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة بالتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.