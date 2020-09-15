مصر | ضبط موظف لاستغلال موقعه الوظيفي بالتلاعب في أوزان المشغولات الذهبية المسلمة له

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط موظف لاستغلال موقعه الوظيفي بالتلاعب في أوزان المشغولات الذهبية المسلمة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف - مقيم بالجيزة، لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المسئول عن إستلام ووزن المشغولات الذهبية المسلمة إليه من صانعى المشغولات الذهبية راغبى دمغها، وإثبات أوزانها فى الإستمارات الخاصة بالمصلحة جهة عمله والتى يسدد بموجبها ضريبة القيمة المضافة عن أوزان مشغولاتهم الذهبية المثبت بها بإثبات أوزان أقل من أوزانها الحقيقية المسلمة له.

وذلك بقصد تمكينهم من سداد الضريبة بمبالغ أقل من المستحق عليها فعليًا، فضلًا عن قيامه بإستلام الإيصالات المشار إليها سلفًا من المتعاملين مع جهة عمله ومختومة من فرع ضريبة القيمة المضافة المتواجد بالمصلحة جهة عمله بما يفيد تمام سداد الضريبة بالتلاعب فى تلك الإيصالات بالإضافة وإثبات الأوزان الحقيقية للمشغولات الذهبية المسلمة له تمهيدًا لتسليمها لقسم المراجعة والدمغة بجهة عمله.

مما أضر بالمال العام بقيمة الفارق بين المسدد وبين المسلم فعليًا لجهة عمله من خلال التلاعب فيها بإضافة أرقام خارج خانة الوزن بالإستمارات عقب سداد الضريبة والختم عليها بما يفيد السداد، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.