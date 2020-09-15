مصر | مصدر يكشف تفاصيلا جديدة حول صعود شاب أعلى سور جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف تفاصيلا جديدة حول صعود شاب أعلى سور جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة أن الشاب الذي صعد سور جامعة القاهرة "متسول" ومريض نفسيًا، مشيرًا أنه لم يهدد بالانتحار، كما تم تداوله.

وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة حدثت حوالي الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة على شاب صعد سور جامعة القاهرة، وألقى زجاجات فارغة على المشاه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو لشاب يرتدي "فانلة وبنطلون" أعلى السور جامعة القاهرة باب كلية دار العلوم، الملاصق لكوبري المشاة الخاص بمحطة مترو جامعة القاهرة، ممسكا بزجاجات فارغة مهددا المارة والمترددين على الجامعة، ويردد عبارات غير مفهومة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ، وتم إقناع الشاب بالنزول، والتحفظ عليه تمهيدا لسماع أقواله والوقوف على أسباب ارتكابه للواقعة.