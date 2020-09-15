مصر | رفض طعن النيابة وتأييد حكم براءة زهير جرانة في "تراخيص الشركات"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض طعن النيابة وتأييد حكم براءة زهير جرانة في "تراخيص الشركات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفضت محكمة النقض اليوم الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في قضية تراخيص الشركات، ليصبح الحكم بات ونهائي ببراءة جرانة من التهم المنسوبة إليه في هذه القضية.
كانت قد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.. وقامت النيابة العامة بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض التي اصدرت حكمها المتقدم.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.