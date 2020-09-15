مصر | ضبط 1091 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1091 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1091) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

تمكنت من ضبط 5 طن "أسماك فيليه – مقطعات ديك رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعبور (بمحافظة القاهرة).

نجحت في ضبط (35.600 عبوة سناكس – كاتشب " مغشوشة ومقلدة لعلامات التجارية منتج نهائى – 2.110 طن " ذرة صفراء – لبان" بدون مستندات " مجهولة المصدر "، 200 كيلو جرام " سناكس" من مرتجعات المصانع والمحال العامة " مستلزمات إنتاج ") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المقرمشات "بدون ترخيص" بالخانكة (بمحافظة القليوبية).

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استطاعت ضبط (5 طن "سكر تموينى مدعم" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى)، بحوزة أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بالخانكة (بمحافظة القليوبية).

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على (1.274.546 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% ) وبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (555 جرام مشغولات فضية " أشكال مختلفة" بدون دمغات حكومية وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات " مجهولة المصدر" طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل للمشغولات الفضية " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية).

واضطلعت في ضبط (1364 عبوة سجائر " مختلفة الأنواع")، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر "بدون ترخيص" قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح ماديًا جراء ذلك بدائرة مركز شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

