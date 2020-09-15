أخبار مصر | الوطنية للانتخابات تعلن غدا النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوطنية للانتخابات تعلن غدا النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا غدًا، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة، في تمام الرابعة عصرا.



وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.