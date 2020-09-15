أخبار مصر | اليوم.. التضامن تبدأ صرف مساعدات "كرامة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. التضامن تبدأ صرف مساعدات "كرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن الإجتماعي، في صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٤٠ الف فرد ويستمر الصرف لهم يومي الثلاثاء والاربعاء ١٥ -١٦ سبتمبر.

على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر وبقية الشهر بالاضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم.

هذا وكانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم.

وجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار ٥١٨ مليون جنيه.