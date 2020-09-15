شكرا لقرائتكم خبر عن «أورمان المنوفية»: 1200 قرض حسن لدعم المشروعات الصغيرة ومعارض للأثاث المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد الشوربجى، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه تم تقديم، خلال شهر سبتمبر الجاري، عدد 23 قرض حسن للمستفيدين وذلك من أجل تنمية المشروعات المتناهية الصغر قيمة القرض 7 آلاف جنيه بإجمالي 161 ألف جنيه، وبذلك بلغ عدد ما قدمته الجمعية ما يقرب من 1200 قرض حسن.

وأضاف «الشوربجى» أن الجمعية قامت بتقديم خدمات طبية للفئات الأكثر احتياجاً متمثلة في عمليات القلب (القلب المفتوح، تركيب الدعامات)، بالاضافة إلى تقديم الأجهزة التعويضية مثل (أطراف صناعية، سماعات أذن، كراسي متحركة)، فضلاً عن عمل جميع عمليات العيون والنظارات الطبية.

وأشار إلى أنه جاري حالياً توصيل خدمة مياه الشرب لـ25 حالة ضمن الحالات الأكثر استحقاقاً، بالإضافة إلى إقامة 3 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمفروشات ويتم توزيعها بحسب احتياج الأسر والحالات المستحقة، مؤكداً أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بأهمية جهود المجتمع المدني مثمناً دور الجمعية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.