شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل 64 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالزوامل للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية بالزوامل، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، لمتابعة أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

كما وجه المحافظ إنذاراً شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية بالزوامل، للإهمال والتقصير في العمل وعدم تواجد العاملين في مواعيد العمل الرسمية، مما دفع المواطنين للانتظار أمام مقر الوحدة، حيث قام المحافظ بالتواصل مع المواطنين واصطحابهم إلى داخل الوحدة المحلية، لمساعدتهم في الحصول على خدماتهم والتقدم بطلبات التصالح.

شدد «غراب» على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، ضرورة المتابعة المستمرة لمواعيد الحضور والإنصراف، والتأكد من انتظام سير العمل، والتيسير على المواطنين عند التقدم بأوراقهم للجان التصالح في مخالفات البناء، وتيسيراً على المواطنين أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بفتح جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية في تمام الساعة الثامنة صباحاً، أمام المواطنين لإستقبال الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء.

توجه محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بالزوامل، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة، واطلع المحافظ بنفسه على سجل الحضور والانصراف وتبين له عدم تواجد 15 من العاملين بالوحدة الصحية، وقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين ولضبط منظومة العمل. ثم توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء توسعة مدرسة الزوامل الثانوية، لإضافة 18 فصلا جديدا بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، للانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المدرسة الخدمة، وتحقيق الاستفادة لأبناء القرية. كما حرص المحافظ على متابعة سير العمل بمخابز قرية الزوامل، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومراعاته للمواصفات التموينية والصحية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

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