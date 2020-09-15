شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«صناعة النواب»: الجماعات الإرهابية تستخدم الأبواق الإعلامية لزعزعة الاستقرار بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية حرصت منذ سنوات على استخدام الأبواق الإعلامية، كوسيلة لزعزعة الاستقرار بمصر، في محاولة لهدم أي إنجاز تقوم به الدولة، وإشعال غضب الشارع المصري للمشاركة في تظاهرات وهمية إلا أن الحكومة أدركت ما يحاولون القيام به فلم تترك أي مجال لانتشار أي شائعة إلا وقامت بالرد عليها بالأدلة.

وأضاف في بيان له، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم كل الأساليب والطرق في الكذب والخداع، وبث ونشر الشائعات من أجل النيل من الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية، وتسخر كل إمكاناتها وأدواتها الإعلامية، وعناصرها وتصرف مليارات الدولارات من أجل التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية الوطنية، ورموزها، وتنشر شائعات وأكاذيب لتشويه أي إنجازات تحققها الدولة المصرية، كما تحرض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة خاصة في ظل الضربات القوية التي يوجهها الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تنشر من خلالها الأكاذيب والشائعات وتحرض ضد الدولة المصرية، وتستهدف تشويه مؤسسات الدولة ورموزها، مطالبًا بغلق هذه الصفحات.