شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري المنيا يُحرر 10 محاضر ويضبط 167 كيلو لحوم غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط الطب البيطري في المنيا، 10 مخالفات و167 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي. تلقي اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت 167 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن ولحوم مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بـ 5 مراكز هي ( المنيا- مغاغة- أبوقرقاص- ديرمواس-سمالوط)، وتم تحرير 10 مخالفات خلال الحملات، مشيراً إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيطري المنيا يُحرر 10 محاضر ويضبط 167 كيلو لحوم غير صالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.