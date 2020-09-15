شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشدد على إنهاء أعمال الصرف وتطوير الخدمات بشوارع مدينة الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية ومدخلي مدينة الضبعة الشرقي والغربي، وتذليل كافة المعوقات أمام أعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء هاني يوسف رئيس مدينة الضبعة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية.

شدد محافظ مطروح على سرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بكل جهة قبل موسم الشتاء مع التنبيه، أنه غير مسموح لأي جهة القيام بأي أعمال حفر بعد الرصف، والتنسيق بين جميع الجهات المشتركة لنقل المسارات المتعارضة بالشوارع، وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة لسرعة إنهاء الأعمال، حيث وجه شركة الكهرباء بتعميق مسار خطوط الكهرباء السطحية، وتعميق التقاطعات بالعمق المناسب.