شكرا لقرائتكم خبر عن «حقك تنظمي».. حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الأحد المقبل، ولمدة 10 أيام تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الأسرة بالمجان، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الإيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضاف «النادي»، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون الحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية بمراكز المحافظة، وستكون على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 20/9 حتى الخميس 24/9 في المنيا وسمالوط وبني مزار ومغاغة وديرمواس، وستبدأ المرحلة الثانية من السبت 26/9 حتى الأربعاء 30/9 في مطاى والعدوة وأبوقرقاص وملوى.