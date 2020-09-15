شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: توقيع الكشف الطبي على 243 مرشحًا محتملاً لـ«النواب» في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن 56 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب تقدموا في اليوم الرابع للكشف الطبي، ليصل إجمالي من أجروا الكشف الطبي خلال 4 أيام، 243 كشفًا.
وأكد وكيل الوزارة، أن جميع إجراءات الكشف الطبي أجريت بأماكن تُقدم الخدمة بسهولة ويسر مع المرشحين تحت تدابير وقائية حفاظًا على الجميع، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي للمرشحين يتم إجراؤه في، 5 مستشفيات، وهي المنصورة العام الجديد الدولي، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.
وأشار إلى أن العمل مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري، من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف، وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.
وشدد «مكي» على ضرورة دخول المرشحين على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، وقال: «إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقًا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع».
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