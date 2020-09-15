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شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم المواطنين لسداد جديدة التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت 9 مراكز تكنولوجية تابعة للوحدات المحلية بالمنيا، تزاحم المواطنين لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء، والمقرر من الحكومة بنسبة 25%، من قيمة مخالفة مساحة العقار، والمحدد لها، اليوم الثلاثاء، موعدًا أخيرًا للمتقدمين القدامي، و30 سبتمبر الجاري للمتقدمين الجدد.
شكلت الوحدات المحلية فرق بالوحدات القروية لتلقي الطلبات من المواطنين لمنع تنقلهم إلى المدن وتخفيف مشقة التنقل، وإرسالها مع مندوب لمراكز التكنولوجيا، كما شكلت فرق تنظيمية بمراكز التكنولوجيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وحذر المحافظ اللواء أسامة القاضي، المخالفين من التراخي والتخاذل في عدم التقدم لتقنين الأوضاع وسداد جدية التصالح في المواعيد المحددة، مؤكدًا عدم مد فترة السماح، والتعامل بالقانون مع المباني المخالفة.
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