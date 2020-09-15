المركز التكنولوجي يواصل أعماله في تقديم «نموذج ٣» للراغبين فى التصالح بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي وسط أعماله في تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، وفقاً للاشتراطات القانونية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واكد اللواء علاء يوسف استقبال وانجاز عدد ٢٢ طلب للحصول علي نموذج ٣ وتم التعامل مع جميع الطلبات، والإنتهاء من تقديم النموذج ٣ لجميع الراغبين خلال دقائق معدودة وتم إنجاز وتقديم عدد ٤٧ نموذج ٣ للمتفدمين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر . المركز التكنولوجي يواصل اعماله في تقديم "نموذج ٣" للراغبين فى التصالح بالاسكندرية المركز التكنولوجي يواصل اعماله في تقديم "نموذج ٣" للراغبين فى التصالح بالاسكندرية المركز التكنولوجي يواصل اعماله في تقديم "نموذج ٣" للراغبين فى التصالح بالاسكندرية المركز التكنولوجي يواصل اعماله في تقديم "نموذج ٣" للراغبين فى التصالح بالاسكندرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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