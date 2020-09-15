شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 34 مرشحًا محتملا لمجلس النواب ليرتفع العدد لـ 129 في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خضع 34 مرشحا محتملا لمجلس النواب بالمنيا، للفحص الطبي والذي يشمل النفسي والذهني والتحاليل الطبية، للتأكد من عدم تعاطي المخدرات والمسكرات، بهدف الترشح لخوض الانتخابات لتقديم أوراق الترشح الخميس المقبل، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص إلى 129 مرشحا محتملا منذ بدء الفحص الطبي الجمعة الماضية .
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات الثلاثة، بإشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خضوع 20 مرشحا محتملا بمستشفى المنيا العام، و9 بملوي و5 بمغاغة.
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