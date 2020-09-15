شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام أقمشة التريكو في المجال الطبي.. مشروع تخرج بـ«فنون تطبيقية حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد مشروع بكالوريوس جديد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على تطبيق استخدام أقمشة التريكو التقنية في المجال الطبي للنهوض بالصناعة المصرية وتأهيلها للمنافسة الخارجية، وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في إحدى الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها، وتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

قدمت مشروع التخرج، الطالبة ميرنا هاني سعيد، حيث تعد المنسوجات الطبية هي المنسوجات التي تستخدم في الرعاية واسعة النطاق وعلاج المرضى في المؤسسات الطبية، وهو مجال جديد يمزج بين تكنولوجيا المنسوجات والعلوم الطبية.

وتريكو اللحمة يستخدم بشكل كبير في الضمادات الطبية لمرونته العالية وقدرته على الالتصاق، وتميزه بالطبقات ذات القدرة على الامتصاص التي تتحكم في انتقال الحرارة والرطوبة بالإضافة للتهوية الجيدة والنفاذية العالية للهواء والقدرة جيدة على التحكم في توزيع الضغط.

ويمكن صنع قماش متعدد المحاور يتكون من عدة طبقات من قماش التريكو يمكن استخدامه في جبيرة العظام مثل جبيرة القدم، ويمكن أن تكون خيوط اللحمة والسداء من الألياف الزجاجية أو غيرها من الألياف عالية الأداء. ويشرف على المشروع أ.د. منى السمنودي، أ.د. امال يونس، ا.د. رشا عبدالهادي، أ.د. راوية على، م. مصطفى محمود الأساتذة بكلية الفنون التطبيقية.