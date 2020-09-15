شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة مرسى مطروح ترفع 470 طنا من القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام جهاز النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح برفع أكثر من 470 طن من القمامة يومياً بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب . صرح بذلك وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وأضاف بانه تم الانتهاء من اصلاح وصيانة وتركيب 40 كشاف بمناطق علم الروم والافراد والعجارمة والزيتون والطريق الدولي بمدخل المدينة وطريق القصر عجيبة مع استمرار أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الاشجار وزارعة نباتات وأشجار الزينة الفيكس بمدخل حي الشروق بالكيلو 7 ومواصلة جهود التطهير بتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشأت الشرطية و محطة القطار و الموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالإضافة الي تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا . يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة والارتقاء بالشكل الحضارى وبكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن وتيسيرا على المواطنين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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