شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أعمال مباني مخالفة.. ومصادرة الأعمال في الخصوص وطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية في القليوبية حملات مكبرة لوقف أعمال مباني مخالفة في مهدها، حيث شن اللواء اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، حملة ضد بناء مخالف بالمدنية.

وأسفرت الحملة عن التصدي لبعض حالات البناء المخالفة، وتم التحفظ على مواد البناء والونش المستخدمة في البناء، وتم إيقاف أعمال البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة أعمال البناء المخالف وتمت السيطرة عليها.

وفي طوخ، قام إيهاب مهدي رمضان، رئيس الوحدة المحلية، بقرية ترسا من التصدي لبناء مخالف، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة، بتوجيهات اللواءعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة اليقظة التامة والمتابعة المستمرة، حيث تم ضبط حالة بناء مخالف بداءرة الوحدة، والاشتراك مع مركز شرطة طوخ.

تم ضبط المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

وقف اعمال مبانى مخالفه ومصادرة الاعمال

وقف اعمال مبانى مخالفه ومصادرة الاعمال

وقف اعمال مبانى مخالفه ومصادرة الاعمال

وقف اعمال مبانى مخالفه ومصادرة الاعمال

وقف اعمال مبانى مخالفه ومصادرة الاعمال

وقف اعمال مبانى مخالفه ومصادرة الاعمال