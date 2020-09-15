شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الرحيل.. رئيس جامعة الإسكندرية يُسرع بافتتاح أعمال تطوير في 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهى اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجارى، فترة ولاية الدكتور عصام الكردى رئيسا لجامعة الاسكندرية، ليتولى مهمة القيام بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية الجديدة.

وحرص «الكردى»، قبل رحيله عن الجامعة، على القيام بعدة افتتاحات خلال الاسبوعين الاخيرين قبل مغادرة منصبه، في 5 كليات على مستوى الجامعة، فضلاً عن توقيع 3 بروتوكولات واتفاقيات مع جهات أكاديمية وعلمية.

وشملت الافتتاحات الجديدة، مبنى كلية التربية النوعية بمجمع الكليات الجديد بأبيس، حيث جرى تصميم المبني ليلبي جميع المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين بكلية التربية النوعية باستخدام أحدث الطرق العلمية، ويأتي افتتاح مبنى الكلية الجديد يأتي ضمن خطة الجامعة لتقديم تعليم على أعلى المستويات في مختلف مجالات، ويشمل على 2 معمل كيمياء، و2 معمل اقتصاد منزلي، و6 فصول دراسية يسع الفصل لـ50 طالب، و20 غرفة موسيقي، و4 قاعات لقسم التربية الفنية تسع القاعة 120 طالب، و2 قاعة لقسم الزخرفة والنحت والخط والرسم وتشكيل الأخشاب والمعادن، بالإضافة إلى 3 معامل كمبيوتر، ومركز لخدمة المجتمع، وقاعة لقسم الإيقاع الحركي تسع لـ100 طالب، فضلا عن الغرف الخاصة بالإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

كما افتتح أعمال التطوير بكلية الزراعة، شملت تطوير البنية التحتية للملاعب والمسطحات الخضراء وإنشاء ملعب متعدد الأنشطة وملحق به وحدات تغيير ملابس ودورات مياه وإعادة تطوير وتنسيق مداخل ومخارج الكلية المسطحات الخضراء وإنشاء كافيتريا للطلاب وتدعيم وتعلية أسوار الكلية وإحلال وتجديد أرصفة الكلية وشبكات الصرف الصحي استعدادا للعام الدراسي الجديد، كما تم تطوير منشآت مبنى الهندسة الزراعية وتأسيس مدرج 19 وتأهيل مدرج 18، وإنشاء قاعة للدراسات العليا، فضلا عن تطوير منشآت مبنى علوم وتقنية الأغذية والألبان وتطوير واعتماد معمل ميكروبات الألبان وإحلال وتطوير منافذ بيع منتجات الألبان، كما تم تطوير منشآت مبني الأراضي والمياه وكيمياء وتقنية المبيدات وتطوير 4 معامل بقسم الأراضي والمياه وإنشاء قاعة دراسات عليا بقسم تقنية المبيدات، فضلا عن تطوير منشآت مبني الليتوريا( المبنى الرئيسي) وإنشاء قاعات تعليمية بقسم الإقتصاد الزراعي ومكتبة القسم وتطوير معامل قسم الإنتاج الحيواني ومعامل قسم الخضر والفاكهة ومعامل قسم الحشرات.

وافتح أيضاً أعمال تطوير الدور الثالث والرابع بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بقيمة 30 مليون جنيه، استعدادا لاستحداث تخصصات في مجالات جديدة بالكلية وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب وإنشاء قاعات جديدة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من القاعات الصغيرة لطلاب الدراسات العليا والبرامج المهنية ومراكز الأبحاث في إطار نهضة الكلية، فضلا عن مراكز بحوث وبرامج مهنية جديدة في التسويق السياسي وفي إدارة البورصات والمشروعات الصغيرة والشؤون البرلمانية والسياسية لتخريج طالب مؤهل لسوق العمل في مجالي السياسة والاقتصاد.

وافتتح «الكردى» المركز الجامعي للتطوير المهني والوظيفي بكلية التربية، حيث يعد الثالث بجامعة الإسكندرية حيث تضم الجامعة مركزين آخرين للتطوير المهنى والوظيفى بكليتى التجارة والهندسة، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من الطلاب لمتطلبات سوق العمل، ولفت أن هذه المراكز تمثل رابطًا إضافيًا لجامعة الإسكندرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل.

وشملت الافتتاحات أول حاضنة للذكاء الإصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمبنى وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية.

وحرص رئيس الجامعة المنتهية ولايته اليوم الثلاثاء على توقيع 3 بروتوكولات واتفاقيات تعاون، شملت بروتوكول التعاون لإنشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة كأول لجنة من نوعها على مستوى الجمهورية، وكذا اتفاقيتي تعاون بين كلية الآداب بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمنح درجة دبلوم (حالياً) أو ماجستير ودكتوراة (مستقبلاً) لغير الناطقين بها وذلك بنظام الساعات المعتمدة، واتفاقية التعاون بين معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتعاون في مجال الدراسات العليا والبحوث.

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات

قبل الرحيل .. رئيس جامعة الاسكنردية يسرع بافتتاحات جديدة فى 5 كليات ويوقع 3 اتفاقيات