شكرا لقرائتكم خبر عن متحف رشيد يستقبل وفد فرنسى من معهد الآثار الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل متحف رشيد الوطني، مدير الدراسات بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية والوفد المرافق له من المعهد والجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور".

وقال سعيد رخا مدير عام المتحف، أن الزيارة شملت القاعات المختلفة للمتحف، مشيرا إلى أن الوفد ابدى اعجابه بتلك الجولة المتميزة مؤكدين على أن زيارتهم جاءت نظرا للشغف بما يقدمه المتحف من ورش تدريبية وثقافية في مختلف المجالات والعمل على احياء الحرف التراثية، لتعريف الجمهور بما تتميز به مدينة رشيد، وعقب ذلك توجه الوفد إلى منزل الأمصيلى الأثري.

وأوضح احمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أن قطاع المتاحف بالوزارة يعمل على تطوير اسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، كما أنه جاري تحديد مسار زيارة بالمتحف لذوي الإعاقة البصرية باستخدام العرض المكشوف الموجود بالحديقة المتحفية.

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وكانت منطقة آثار سقارة قد استقبلت امس اول فوج سياحي من فرنسا وذلك بعد حوالي 14 يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.

و قد استمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا خلالها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف علي حضارتها العريقة، وتمنوا أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الاثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة اثناء تواجدهم في مصر، حيث أن الافلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الاعلام وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعما تضمنه هذه التوابيت.

ثم توجه الفوج بعد ذلك لزيارة منطقة دهشور الاثرية.