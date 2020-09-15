أخبار مصر

السيسى يصدق على قانون هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدق على قانون هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى،  القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بانشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يهدف
إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

وتستند فلسفة القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها،فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يصدق على قانون هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا