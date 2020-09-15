شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدق على قانون هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بانشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يهدف
إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
وتستند فلسفة القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها،فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها.
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