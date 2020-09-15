شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: العاملون في قطاع الإنتاج يحصلون على حقوقهم المادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن العاملين في قطاع الإنتاج تم توزيعهم على المبنى، فهناك ما يقرب من 300 شخص في قطاع الإنتاج جميعهم يعملون في قطاعات المبنى.

وأشار إلى أن المصورين مثلا في قطاع الانتاج، جميعهم يعملون في التليفزيون أو في قطاع الاخبار أو في القنوات المتخصصة، فأصبح الناس يعملون مثلهم مثل باقي العاملين في المبنى، وبالتالي يحصلون على مستحقاتهم المادية دون أدنى مشكلة، وكذالك المخرجين، كنا نتعاقد مع مخرجين من الخارج، فأصبح مخرجيين قطاع الإنتاج يعملون داخل قطاعات الهيئة، ويبقى الإداريين وهم يحصلون على الائحة المالية مثلهم، مثل باقي القطاعات الأخرى في المبنى