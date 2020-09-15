شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق ربيع يكشف عن الاستراتيجية الاستباقية لمواجهة «كورونا» وتأثيرها على حركة الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تفاصيل ما وصفه بالاستراتيجية الاستباقية لمواجهة أزمة كورونا وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية العالمية وحركة العبور بقناة السويس.

وقال «ربيع» خلال كلمته في الذكرى الرابعة والستين لإنسحاب المرشدين الأجانب التي تواكب 14 و15 سبتمبر من كل عام بعد قرار الرئيس الراجل جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، والذي يعد عيدا سنويا للمرشدين- أن تلك الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور أهمها فتح خطوط اتصال وتسويق مع كبرى خطوط الملاحة البحرية العالمية والتوكيلات الملاحية على مدار الساعة للحفاظ على معدلات عبور السفن العابرة للقناة وإطلاق حملة تسويق للقناة باعتبارها الأفضل بيئيا وإطلاق سياسة تسويقية مرنة وحزم تخفيضات كبيرة في رسوم العبور، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة لجذب أنواع جديدة من السفن لم تكن تعبر بالقناة في الماضى مثل سفن الساحل الشرقي الأمريكي.

وأكد أن نسبة التخفيضات التي قامت بها الهيئة بلغت من 24 إلى 75% للسفن العابرة من بعض الأنواع، كما في ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والهند، وتخفيض للسفن القادمة من شمال غرب أوربا إلى موانىء جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى تتراوح بين 6% إلى 17% وسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا تخفيضات من 45% و65% وصلت إلى 75%.

وأوضح أن تلك السيارات المرنة حققت زيادة في حركة السفن بلغت 3790 سفينة و273 مليون طن بضائع، وإيرادات 810 مليون دولارفي العام 2019- 2020

وشدد الفريق ربيع على استفادة الهيئة من التقارير التي تصدرها هيئات الملاحة البحرية العالمية، وتقوم بدراستها بدقة لاتخاذ قرارات تخدم حركة الملاحة بالقناة بشكل دوري، لافتا إلى تقرير المجلس البحري البلطيقي الدولي، وهو من أكبر اتحادات الشحن في العالم ويمثل 65% من حملات البضاع في العالم، ويضم 120 دولة في يونيو 2020 أكد فيه أن 11.6% من أسطول سفن الحاويات في العالم توقف بسبب أزمة كورونا وعلى الرغم من ذلك زادت حركة السفن في قناة السويس بنسبة 8% بمرورو 607 سفينة.

وزادت حركة العبور لسفن الصب الجاف بالقناة بنسبة 42% بقيمة 2116 سفينة خلال الخمس الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 623 سفينة مقارنة بذات الفترة من العام الماضى رغم الانخفاض الكبير على مستوى العالم، لافتا إلى أن أهم ما ذكرة التقرير حول زيادة عدد سفنن الصب الجاف بالقناة وصفه تلك الزيادة بأنها «لغز»

مضيفا «كانوا مستكترين علينا زيادة السفن بالقناة رغم كورونا»، لافتا إلى أن التفسير لهذا اللغز هو السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها الهيئة وقت الأزمات بالإضافة إلى التزام الهيئة سياسات المنظمة البحرية الدولية لتقليل نسبة الكبريت في الوقود للسفن العابرة وصداقتها للبيئة، وقال إنه اطلع الرئيس السيسي على تفاصيل هذا التقرير.

ونفى «ربيع» الشائعات حول وجود تأثير للطرق البديلة على الملاحة بالقناة بما فيها طريق القطب الشمالي وممر إيلات وممر إيران والهند ومومباي وهامبورج وسان بطرسبرج، وقال إن هذا الممر يتضمن أربع مسارات من الحبر إلى السكة الحديد ومن السكة الحديد إلى البحر، ولا يوجد له أي تأثير اطلاقا على قناة السويس سواء فيما يتعلق بالوقت أو حمولات البضائع، وأن الهيئة تتابع وتدرس كل تفاصيل تلك الطرق، وأن الرئيس السيسي طلب نشر معلومات كافية حولها حتى يعلم المصريون تفاصيلها ويردوا على الشائعات.

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وأستعرض «ربيع» جهود المرشدين في القناة ودورهم في الحفاظ على معدلات العبور وتضحياتهم، لافتا إلى إعلان كثير من المرشدين الاستعداد لإرشاد سفينة تحمل 62 حالة إصابة كورونا، وأنه رفض حفاظا على صحتهم وتم الإرشاد عن بعد بنجاح، وعرض «ربيع» فيديو لأحد المرشدين وهو يقوم بأرشاد إحدى السفن بالقناة وسط ظروف صعبة وكاد يفقد حياته.

كما أشاد رئيس هيئة قناة السويس بجهود رؤساء الهيئة السابقين وجهود المرشدين في خدمة الملاحة بالقناة لتبقى قناة السويس شريان الخير لمصر.