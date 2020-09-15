شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة العالمية» : الولايات المتحدة أكبر أسواق «المحلية» بـ تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مذكرة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان «السياحية وفيروس كورونا المستجد، فهم السياحة المحلية واغتنام فرصها» نجد أن أكبر أسواق السياحة المحلية من حيث الإنفاق هي الولايات المتحدة بحوالي 1 تريليون دولار، وألمانيا بـ 249 مليار دولار، واليابان 201 مليار دولار، والمملكة المتحدة 154 مليار دولار، والمكسيك 139 مليار دولار.

ونظرا لأهمية السياحة المحلية والاتجاهات الحالية، تتخذ أعداد متزايدة من الدول في الوقت الراهن خطوات لتنمية أسواقها.

وقال د. سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي للمنظمة أن المذكرة التي تم تعميمها تقدم دراسات حالة لمبادرات مصممة لتحفيز الطلب المحلي، والتي تركز على التسويق والترويج وكذلك الحوافز المالية.

تشمل الأمثلة على الدول التي تتخذ خطوات مستهدفة لتنشيط السياحة الداخلية:

إيطاليا: والتي تقدم مبادرة Bonus Vacanze للعائلات التي يصل دخلها السنوي حتى 40 ألف يورو مساهمات تصل إلى 500 يورو لإنفاقها في الإقامة السياحية المحلية.

ماليزيا: خصصت قسائم خصم للسفر بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي شخصي يصل إلى 227 دولار أمريكي للنفقات المتعلقة بالسياحة المحلية.

كوستاريكا: نقلت جميع عطلات 2020 و2021 إلى أيام الإثنين لكي يستمتع الكوستاريكيون بعطلات نهاية الأسبوع الطويلة للسفر محليا وتمديد إقامتهم.

فرنسا: أطلقت حملة # CetÉtéJeVisiteLaFrance («هذا الصيف، أزور فرنسا») التي تسلط الضوء على تنوع الوجهات في جميع أنحاء البلاد.

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الأرجنتين: أعلنت عن إنشاء مرصد للسياحة المحلية لتقديم صورة أفضل عن السائحين الأرجنتينيين.

تايلاند: ستدعم 5 ملايين ليلة إقامة فندقية بنسبة 40% من أسعار الغرف العادية لمدة تصل إلى خمس ليال.