شكرا لقرائتكم خبر عن الإستعدادت النهائية لإفتتاح «سوق الثلاثين».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه اول بتفقد سوق الثلاثين ورافقها رئيس وحدة الازاله والتدخل السريع ومدير ادارة الرقابة والرصد البيئى لمتابعة الاستعدادت النهائية لسوق الثلاثين تمهيداً لإفتتاحه .

كان الحى قد أعلن عن إعادة تشغيل السوق بديلاً لسوق شارع القاهرة لخدمة أهالى منطقة سيدى بشر، والمناطق المجاورة بعد تنفيذ خطة إعادة السوق والمناطق المحيطة به .

وقد تم إعادة تأهيل عدد (2) شارع يمين ويسار السوق للوصول إلى شارع مصطفى كامل ،مع تأهيل الشارع المؤدى من شارع 45 إلى خلف شارع إدفينا وذلك تيسيرا على المواطنين وتم عمل مظلة 2 متر لموقف ميكروباص تخدم الأهالى، كما تم فتح موقف يمين السوق بالتنسيق مع المرور وتم فتح الشارع الموازي لشارع ٤٥ أمام سوق الثلاثين تمهيداً لنقل سوق شارع القاهرة له .

هيئة النقل العام والركاب في الاسكندرية خصصت موقف أمام السوق لخدمة أهالى مناطق شارع ملك حفنى قبلى، شارع 45، شارع القاهرة ،شارع 30، بالاضافة إلى تزويد السوق بكاميرات مراقبه 24 ساعة لرفع درجة الأمن والأمان بالسوق .

يذكر ان هذا السوق كان مهملا منذ افتتاحه عام 2008 إلا ان زيارة فجائية له من محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف اعادته للحياة من جديد .

سوق الثلاثين هو سوق تجزئة يقع بشارع 30 شرق الإسكندرية ،وتبلغ مساحته 14 ألف متر حوالى 3،5 فدان ويشمل نحو 636 باكية وأنشئ عام 2008 لنقل الأسواق العشوائية في حى المنتزة أول إليه، وأثناء تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسوق استنكر خلوه من الباعة، واستغلالهم للمحلات المستأجرة بالسوق كمخازن، وافتراشهم للشوارع الرئيسية وخلق أزمة مرورية بسبب كثرة الإشغالات وعلق تعقيبا على شكل البائعين العشوائي في السوق قائلا: «دي مهزلة الناس مش لاقية مكان تمشي فيه» وطالبً البائعين بالإلتزام داخل محلاتهم وعدم استخدام الرصيف تحت أي ظرف .

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وشدد اللواء محمد الشريف على نقل كلا من سوق شارع القاهرة وسوق المعهد الدينى التابعان لحى المنتزة أول إلى سوق الثلاثين، وشن حملات دورية يومية لفض كافة الاشغالات بتلك الأسواق العشوائية مع تشميع المحلات المخالفة ،وتحرير المحاضر وفرض الغرامات التي ينص عليها القانون.

الإستعدادت النهائية لإفتتاح " سوق الثلاثين " .. تعرف عليها

الإستعدادت النهائية لإفتتاح " سوق الثلاثين " .. تعرف عليها

الإستعدادت النهائية لإفتتاح " سوق الثلاثين " .. تعرف عليها