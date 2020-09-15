شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاجرات و5 مصابين في المنيا بسبب خلافات مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت محافظة المنيا، 4 مشاجرات بين مواطنين بسبب خلافات مالية والجوار، مما تسبب في إصابة 5 مواطنين دون حالات وفاة . تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارات من مآمير المراكز والأقسام بوقوع 4 مشاجرات بسبب خلافات مالية وشخصية والجوار مما تسبب في إصابة 5 أشخاص، ففي قرية تله أصيب شخص بسبب خلافات قديمة، وأمام مسجد القرطبي إصابة شخص بسبب مشادة كلامية، وفي قرية ميانه بمركز مغاغة إصابة شخص بسبب خلافات السير، وفي اشنن بمركز مغاغة، أصيب شخصين اثنين بسبب خلافات الجوار. تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمشاجرات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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