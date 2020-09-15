شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص سقط من قطار الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخص سقط من قطار الصعيد في المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بإصابة شخص سقط من قطار الصعيد أمام مزلقان ملوي. تم نقل المصاب إلي مستشفي ملوي العام، وجار التعرف عليه، وتحرير محضر بالواقعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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