شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين وزارة البيئة وڤودافون مصر في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، بروتوكول تعاون للمشاركة في الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى البيئى، وذلك في إطار حملة «اتحضر للأخضر» لنشر الوعى البيئى التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون بين وزارة البيئة وشركة فودافون سيبدأ بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها والتى من ضمنها أجهزة المحمول التالفة، والتى تعد من المخلفات الخطرة التي تؤثر على صحة المواطن، وأشادت بدور ڤودافون الرائد في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعي البيئي للمواطن، مما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئته للحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، معربةً عن أملها في أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول في مجال خدمة العمل البيئى انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

ومن جانبه، أوضح السيد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، اعتماد الشركة في استراتيجيتها على مبادئ التنمية المستدامة والتى يعد الحفاظ على البيئة من أهم ركائزها، مشيرًا إلى أهمية مشروع E-Tadweer الذي يعد من المشروعات التي تساهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية، موضحاً أن تلك المبادرة تعد ترجمة لمشاركة القطاع الخاص وقطاع الاتصالات لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها القطاع الحكومي في مصر؛ وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وتتضمن بنود البروتوكول قيام شركة ڤودافون مصر بتقديم الدعم الفني لمشروع E-Tadweer، وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات الإلكترونية داخل بعض فروعها على مستوى الجمهورية، كما ستشارك في التسويق الإلكتروني للمشروع وتطبيق نظام حوافز لكل من يقوم بالتخلص من المخلفات الإلكترونية، على أن يتم استبدال هذه النقاط بخصومات عند الشراء من فروع ڤودافون.

الجدير بالذكر أن ڤودافون مصر تعمل بشكل مستمر على رفع الوعي البيئي ومعالجة التحديات البيئية، فقد قامت بإبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لإطلاق العديد من المبادرات، وتقديم وطرح أفكار وتقنيات مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في معالجة تحديات أساسية يواجهها المجتمع المصري في مجال البيئة والتي تفصح عنها ڤودافون مصر من خلال تقرير الاستدامة الموثق من المبادرة الدولية للإفصاح (Global Reporting Initiative GRI) والذى يحتوي على كل أنشطة الشركة بما فيها الأنشطة البيئية.

Advertisements