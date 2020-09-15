شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «السياحة العالمية» يتوقع عودة «المحلية» بشكل أسرع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، في مذكرة لمنظمة السياحة العالمية حول السياحة وفيروس كورونا: «تتوقع منظمة السياحة العالمية عودة السياحة المحلية بشكل أسرع وأقوى من السفر الدولي. ونظرا لحجم السياحة المحلية، سيساعد هذا العديد من الوجهات على التعافي من الآثار الاقتصادية للوباء».
وأضاف: «في الوقت نفسه، حماية الوظائف وحماية سبل العيش والسماح بالعودة أيضًا للمنافع الاجتماعية التي تقدمها السياحة».
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