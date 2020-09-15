شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتنفيذ إزالة 12 حالة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة برئاسة محمد شديد، نائب رئيس المركز، وقوة من شرطة مركز الباجور، حيث تم رفع كل الإشغالات بالشوارع بالمدينة والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتمت إزالة عدد 12 حالة إشغال طريق بنطاق المدينة.

وأكد خالد العرفي، رئيس مدينة الباجور، أن حملات الإشغالات مستمرة بشكل يومي لإعادة الانضباط للشارع.