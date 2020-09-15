شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختبار تجريبي لطلاب الطب البيطري.. تشغيل مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

واشار إلى انه تم إجراء أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز وذلك استعداداً لإجراء الامتحانات الالكترونية بالمركز هذا العام.

يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لعدد ٧٠٠ جهاز كمبيوتر عَلِي ١٢ معمل حاسب آلي لإقامة الاختبارات الالكترونية لعدد ٧٠٠ طالب في وقت واحد وجميع المعامل مزودة بكاميرات مراقبة.

كما أن المركز مزود بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية عن بعد، ويوجد نظام الإلكتروني لإدارة software الاختبارات الالكترونية تم بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة.

تشغيل مركز الاختبارات المركزية الالكترونية بجامعة بنها

تشغيل مركز الاختبارات المركزية الالكترونية بجامعة بنها