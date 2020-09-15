شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تخصيص 561 مليون جنيه لرفع كفاءة 16 طريقًا بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن إجمالى الاستثمارات التي تم رصدها لمشروعات رصف الطرق خلال 6 سنوات وصلت إلى 223.8 مليون جنيه، وأضاف أن استثمارات العام المالي الجاري، التي تم تخصيصها بقيمة 561.7 مليون جنيه، تم استخدامها في رفع كفاء 16 طريقا محليا بطول 128.5 كم، ورصف 141 كم شوارع داخل المدن ومداخل القرى والطرق المحلية.
وأضاف محافظ المنوفية أنه لقد تحققت طفرة في الاستثمارات المخصصة لرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، حيث تم توجيه استثمارات تبلغ ضعف ما تم تخصيصه خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع بروتوكولات مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لضمان الكفاءة في التنفيذ.
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