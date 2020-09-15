شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير المركز، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

وأشار إلى أنه تم إجراء أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز، استعدادًا لإجراء الامتحانات الإلكترونية بالمركز هذا العام.

يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لعدد ٧٠٠ جهاز كمبيوتر على ١٢ معمل حاسب آلي لإقامة الاختبارات الالكترونية لعدد ٧٠٠ طالب في وقت واحد وجميع المعامل مزودة بكاميرات مراقبة.

كما أن المركز مزود بالإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية عن بعد، ويوجد نظام الإلكتروني لإدارة software الاختبارات الإلكترونية، تم بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة.

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