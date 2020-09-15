شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة العالمية» تسلط الضوء على «المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن منظمة السياحة العالمية أصدرت مذكرة عن «السياحة وفيروس كورونا المستجد.. فهم السياحة المحلية واغتنام فرصها».

وأوضح أن المذكرة التي عممتها منظمة السياحة تسلط الضوء على إمكانات السياحة المحلية للمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الوجهات حول العالم، لحين تعافي السياحة الدولية.

مع بدء تخفيف القيود المفروضة على السفر على مستوى العالم، تركز الوجهات حول العالم على تنمية السياحة المحلية، مع تقديم العديد من الحوافز لتشجيع الناس على استكشاف دولهم. ومع عودة السياحة المحلية بشكل أسرع من السفر الدولي، يمثل هذا فرصة لكل من الدول المتقدمة والنامية للتعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19.

البيانات التي لدى منظمة السياحة العالمية تبين أنه في عام 2018 تم تنفيذ حوالي 9 مليارات رحلة سياحية محلية على مستوى العالم (أي 6 أضعاف عدد السائحين الدوليين الوافدين (1.4 مليار في 2018).

والمذكرة التي أصدرتها المنظمة تحدد الطرق التي تتخذ بها الوجهات حول العالم خطوات استباقية لتنمية السياحة المحلية، من تقديم عطلات إضافية للعمال إلى تقديم قسائم وحوافز أخرى للأشخاص الذين يسافرون في بلدانهم.

المذكرة تظهر أيضاً أن السياحة المحلية، في معظم الوجهات، تحقق عائدات أعلى من السياحة الدولية، ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تمثل السياحة المحلية 75% من إجمالي الإنفاق السياحي، بينما في الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق السياحي المحلي 1.8 مرة عن إنفاق السياحة الوافدة.

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