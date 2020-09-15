شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب غرقًا بمجر البحر اليوسفي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي طالب مصرعه غرقا بمجري البحر اليوسفي بمركز ملوي جنوب المنيا . تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بمصرع «ف. م. ع – 16 سنة»، طالب ومقيم بقرية العرين القبلي، التابعة لمجلس قروي ديروط ام نخلة، بدائرة المركز، بمجري البحر اليوسفي، أثناء الاستحمام . جاري انتشال جثة الغريق، وتحرر محضر بالواقعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طالب غرقًا بمجر البحر اليوسفي في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.