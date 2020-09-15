شكرا لقرائتكم خبر عن سيد الفصول.. أبرز ظواهر وصفات فصل الخريف "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى أسبوع تقريبا بات يفصلنا على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل بداية فصل الخريف وموعد الاعتدال الخريفى وأبرز الظواهر الفلكية المرتبطة بهذا اليوم، كما يلى: ـ فى 22 سبتمبر يحدث الاعتدال الخريفى وينتهى فصل الصيف ـ تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء في هذا اليوم. ـ يتساوى طول الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية. ـ يحدث الخريف فى نصف الكرة الشمالى والربيع فى النصف الجنوبى. ـ يتميز فصل الخريف بهبوط ملحوظ في درجات الحرارة Advertisements ـ يطلق على فصل الخريف سيد الفصول لأنه يجمع صحو الربيع وبعض حر الصيف وبرد الشتاء الدافئ ـ تصبح السماء فيه مغيمة وممطرة ورغم ذلك قد تكون الأجواء صافية ومشمسة ـ بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب وتتقلص ساعات النهار تدريجياً.

1

2

3

4

5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد الفصول.. أبرز ظواهر وصفات فصل الخريف "إنفوجراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.