شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات روسية جديدة من القاهرة إلى أسوان والعكس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين تركيب عربات روسية جديدة من القاهرة إلى أسوان والعكس، وهما رقمى 1008/1009 ابتداء من اليوم الثلاثاء، على أن يكون القيام من القاهرة إلى أسوان الساعة 23.15 ومن أسوان إلى القاهرة الساعة 19.20.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد امتداد مسير القطار الروسى رقم 1004 القاهرة - أسيوط إلى أسوان بداية من تاريخ 30/9/2020 مع تعديل معاد قيامه من القاهرة إلى ليصبح الساعة 9.30 صباحا ويقوم من أسوان إلى القاهرة برقم 1005 الساعة 11.30 صباحا يوم 1/ 10/ 2020.

كان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة بواقع 35 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت أكثر من 240 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

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وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديدبالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديدمصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".