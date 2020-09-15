شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة تعود للمساجد الكبرى.. اعرف الشروط "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطة جديدة أعلنت عنها وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجنازة في المساجد الكبرى على رأسها، عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، بالإضافة أن مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، وكذلك لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة والالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

وكذلك لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن سعة المسجد، وإذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف يتم إحضار مفرش بلاستيكي ليوضع تحت النعش، أما إن كانت في الساحة الخارجية للمسجد فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة.

وأخيرا، في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو أى مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.