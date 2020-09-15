شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الإجتماعات التي يعقدها حالياً مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذن يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات لعمل وردتي عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح في المخالفات، وسنتابع تطبيق هذا القرار.

وعرض اللواء خالد فودة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020، تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 359.9 مليون جنيه، شملت مشروعات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوهاً إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021، تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، في ذات القطاعات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وشرح محافظ جنوب سيناء تفصيلاً أبرز المشروعات القومية التي تشهدها أرض المحافظة، ففي قطاع التعليم الجامعي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، أشار إلى تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظة، في مدن طور سيناء، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

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وفي قطاع الطرق، أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ ازدواج الطريق الدولي ( شرم ـ النفق ) بنسبة 100%، بطول 334 كم، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء فيشهد تنفيذ متحف شرم الشيخ، على مساحة 209 م2، حيث تم تنفيذه بنسبة 100%، وجار الانتهاء من أعمال التأثيث وتركيب القطع الأثرية ليكون جاهزاً للإفتتاح في أكتوبر 2020، وتم تزويد المتحف بعدد 17 بازاراً سياحياً، و 9 محال للحرف اليدوية، و 9 مطاعم وجبات سريعة.

وتطرق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بلغ 792 طلب تصالح، لافتاً إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح على المخالفات بنسبة 25%، وتم الإعلان عن تلقي طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية في ضوء قرب انقضاء المهلة المحددة.

وحول ملف المعلومات المكانية وربط الرخص بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) ، فقد أكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 9 فرق عمل لتقسيم المدن إلى قطاعات يتم رصدها وعمل مسح عمراني دقيق لكل قطاع بها، للتوصل إلى توصيف دقيق لكل بناء، من حيث بيانات الرخصة واحداثيات القطعة، ونوع المخالفة، وموقف التنفيذ، وموقف التصالح، والاجراء المتخذ.

وتناول محافظ جنوب سيناء موقف ملف التحول الرقمي بالمحافظة، مؤكداً أن اجمالي عدد الجهات المراد ربطها بلغ 406 جهات، تم تحقيق الربط لعدد 368 جهة، ومتبق 37 جهة، ليصل معدل الانجاز لنحو 91%، وتتوزع منظومة الربط في الـ 9 مدن : طور سيناء، وراس سدر، وابو رديس، وابو زنيمة، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، بالإضافة إلى قرية وادي فيران، وأهم التطبيقات المفعلة في المحافظة، الذاكرة المؤسسية، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والبريد المؤمن، والتوقيع الإلكتروني، الى جانب تطبيقات مركز معلومات المحافظة ومجالس المدن والتي تضم شاغلي الوحدات السكنية، وأماكن الإقامة السياحية، وبيانات التعليم.