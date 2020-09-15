مرشح مصر يفوز بأغلبية أصوات انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية بالأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية حصول مرشح مصر السفير د. محمد عز الدين، على أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حيث حصد 49 صوتا من إجمالي 54 صوتا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن هذه هي أعلى نسبة حصل عليها مرشح من الأقاليم الجغرافية المختلفة بالأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات التي أجراها المجلس في أولى جلسات دورته الجديدة بنيويورك والتي خصصت لانتخاب الأعضاء الجدد بالأجهزة المنبثقة عن المجلس.

وأكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصري بهذه الأغلبية الساحقة قد جاء عقب حملة انتخابية مُكثفة قادتها وزارة الخارجية، تضمنت الترويج للمرشح على مستوى البعثات المصرية بالخارج، وعلى مستوى بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك،

وأضاف أن هذا الفوز يعكس ما يتمتع به المرشح المصري من كفاءة وخبرة دبلوماسية، وأكاديمية واسعة في مجال القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشار السفير إدريس إلى أن هذه النتيجة تأتي معبرة عن دعم وتقدير المجتمع الدولي للإسهام المصري الهام في مجال صون ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي، جدير بالذكر أن المرشح المصري كان قد شغل عضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدة دورات سابقة، ثم تم إعادة انتخابه مجددا للدورة الجديدة 2021 – 2024.