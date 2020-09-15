شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوفين يواصلون أداء اختبارات القبول إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الشهادة الاعدادية المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، أداء اختبارات القبول إلكترونيا لليوم الثالث على التوالى، والتى انطلقت الأحد 13 سبتمبر الجارى، حيث تقدم قرابة 15 ألف طالب وطالبة لدخول الاختبارات، وتتم على عدة أيام بواقع 3 فترات يوميا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يعقد الامتحان إلكترونيا وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الامتحان مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته فى المرحلة الإعدادية وبغض النظر عن العذر الذى دفعه إلى التغيب عن أداء الامتحان.

وشددت الوزارة على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.

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وأشارت إلى أن قواعد المفاضلة عبارة عن: اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكونات الاختبار الإلكترونى على حدى وفقال لمعيار النجاح الذى يحدده المركز القومى للامتحانات، والمجموع الاعتبار لمكونات الاختبار الالكترونى وفقا معايير يضعها المركز القومى للامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتقدم الطالب الذى تم تنسيقه وتسكينه على إحدى مدارس المتفوقين بطلب تحويل لأى مدرسة أخرى غير تلك التى تم تنسيقه وتسكينه عليها حيث أن المدارس تعمل بنظام الداخلى.

وكانت الوزارة فتحت باب التقدم لمدارس المتفوقين 22 أغسطس الماضى وحتى نهاية الشهر، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2019/2020 دور أول، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الاقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبة لمدارس المتفوقين.