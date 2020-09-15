بقيمة ربع مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– سجائر– بضائع متنوعة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (270 ألف جنيه).

وضبطت الحملات 20 قضية أبرزها (عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.