الأمن العام: تنفيذ 35 ألف حكم قضائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبر بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن 45 قطعة سلاح ناري، 80 قضية مخدرات، وتنفيذ 35078 حكم قضائي متنوع. كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين، ارتكبوا 18حادث متنوع، 120 دراجة نارية مخالفة، 12 ألف مخالفة مرورية، فحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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