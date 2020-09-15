مصادرة المبنى وتطبيق منع الإنشاء جزئيًا بـ3 محافظات.. تفاصيل نظام البناء الجديد نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يرتقب ملايين المواطنين الإعلان الرسمي عن منظومة البناء الجديدة والتي تشمل تعديل صيغة التراخيص الحالية وتحديد عدد الأدوار في كل منطقة إلى جانب منع إصدار تراخيص بناء في بعض المناطق والأحياء والمدن على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة تفاصيل هذه المنظومة الجديدة بنهاية مهلة الـ6 أشهر التي منحها الرئيس للحكومة لإتمام ذلك والتي تنتهي بتاريخ 24 نوفمبر المقبل.

البناء على مراحل

وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ملامح منظومة تراخيص البناء الجديدة التي تعكف الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الانتهاء منها لبدء تطبيقها.

وقال قاسم، لمصراوي، إن تراخيص البناء الجديدة ستكون بمثابة عقد بين المواطن والدولة، على أن يكون هذا العقد من عدة بنود على كل طرف الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد.

وتابع متحدث الوزارة: الترخيص هيكون عبارة عن عقد مكون من بنود ويتم تنفيذ البناء على مراحل وفي نهاية كل مرحلة تشكل لجان للمتابعة والتقييم على الأرض لبيان مدى مطابقة الواقع للاشتراطات المنصوص عليها في الترخيص، بمعنى أنه بالنسبة للأبراج لن يتم منح إذن الانتقال لبناء الدور الأرضي قبل الانتهاء من إنشاء الجراج والتأكد من مطابقته للاشتراطات الواردة بالترخيص.

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه سيتم تطبيق جميع الأكواد المصرية المتعلقة بالبناء سواء فيما يتعلق بالجراج أو نظم البناء وما يتعلق بالإنشاءات والخرسانة المسلحة وغيرها.

وأوضح: في حالة عدم المطابقة لن يتم منحه إذن السماح بالانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد تصحيح الأوضاع المخالفة، ونعمل الآن على وضع الصيغة النهائية للتراخيص الجديدة، وسيتم العمل بها عقب الانتهاء من مهلة الـ6 أشهر المحددة من قبل الوزارة بوقف أي بناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

مصادرة المباني المخالفة

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت من قبل عن أن التراخيص الجديدة للمباني تتضمن بندا يتيح للحكومة مصادرة المبنى بشكل فوري حال مخالفته وعدم الالتزام بالترخيص وتطبيقه دون اللجوء إلى استصدار حكم قضائي بذلك.

منع البناء نهائيا

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خريطة المحافظات التي سيطبق عليها قرار منع البناء بشكل نهائي في بداية تطبيقه عقب انتهاء مهلة الـ6 أشهر المعلنة من الحكومة.

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وقال قاسم لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تطبيق منظومة منع البناء في أحياء محددة ومدن ومناطق بعينها، وبالتالي لن يصدر لها تراخيص بناء جديدة بداية في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتابع متحدث الوزارة: "عقب تطبيق هذه المنظومة في المحافظات السابق ذكرها سيتم تعميم الأمر تباعا على باقي محافظات الجمهورية".

دليل إرشادي للتطبيق

وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن ذلك سيكون وفقًا للدليل الإرشادي المعتمد بشكل نهائي، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

محافظة القاهرة في الصدارة

قال اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، لمصراوي، إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث في الوقت الحالي وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد مصير وشكل تراخيص البناء، في محافظة القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حنفي أن الصعوبة في تحديد الاشتراطات البنائية وفقًا للتوجيهات الجديدة في العاصمة تكمن في تجزُّئِ القضية لعدة أجزاء إلى جانب وجود عدد كبير من الأحياء بالقاهرة، فتنظيم الاشتراطات البنائية في القاهرة سيكون وفقًا لعدة أجزاء أولها المناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل نهائي ثم المناطق التي سيسمح فيها بالبناء، مع تحديد عدد الأدوار المصرح بها سواء كانت دورين أو ثلاثة أو غير ذلك وفقًا لكل منطقة.

وأشار اللواء محمد حنفي إلى أن ذلك لن يكون على مستوى الحي الكامل فقط، ولكن ستكون هذه التقسيمات وفقًا لمناطق الحي الواحد، متابعًا: "داخل الحي الواحد تقسيمات للبناء مناطق سيمنع فيها البناء كاملًا، ومناطق سيتم تحديد عدد الأدوار وهكذا، فلا يشترط منع البناء الكامل في جميع مناطق الحي أو تحديد دورين فقط للحي كاملًا".

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظات بوقف تراخيص البناء في المحافظات لمدة 6 أشهر لمراجعة التراخيص الصادرة ومدى التزامها بالاشتراطات، إلى جانب وقف البناء نهائيا في إقليم القاهرة الكبرى ويشمل: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، فضلًا عن محافظة الإسكندرية، مع التوجيه بدراسة إمكانية عدم السماح بالبناء نهائيًا في بعض المناطق.

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