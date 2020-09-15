​الـ900 متر بـ7.5 مليون جنيه.. خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي ضمن محور الأكثر تميزًا، يوم 17 سبتمبر الجاري.

وتتواجد قطع الأراضي في 10 مدن جديدة بواقع 632 قطعة، بمساحات تبدأ من 294 مترًا وحتى 2300 متر، حيث يستمر التقديم حتى يوم 27 أغسطس.

وشملت الأسعار في هذا النوع من الأراضي، بمدينة القاهرة الجديدة 7570 جنيهًا للمتر، ووصلت قطعة الأرض الـ909 أمتار لـ7 ملايين و571 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور وصل سعر المتر بها لـ4765 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ585 مترًا، 3 ملايين، و261 ألفًا، وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4910 جنيهات، وسجلت قطعة الأرض الـ797 مترًا، 4 ملايين، و740 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان، وصل سعر المتر بها لـ2970 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ532 مترًا، مليونًا، و890 ألفًا جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة 15 مايو، 4820، وفي دمياط الجديدة، سجل سعر المتر 6020 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ852 مترًا لـ5 ملايين، 795 ألف جنيه، وفي برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 2260 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ1000 متر لـ2 مليون و304 آلاف، وفي سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 2295 جنيهًا، فيما وصلت قطعة الأرض الـ770 مترًا، لمليون، و980 ألف جنيه.

وفي مدينة طيبة الجديدة، سجل المتر بها 1795 جنيهًا، وبلغت قطعة الأرض الـ350 مترًا، 685 ألف جنيه، وفي مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر بها 1935 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ452 مترًا، 927 ألف جنيه.

وتم سداد مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزًا البالغ 350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.



- وللحجز يتم الدخول على الموقع الإلكتروني وكلمة المرور والرقم القومي (www.hdb-reservation.com).

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- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

نظام السداد بعد انتهاء الحجز:

- استكمال سداد 50% من قيمة قطعة الأرض، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 20 أكتوبر 2020.

- سداد باقي ثمن الأرض بالكامل قبل الاستلام.

- حالة عدم سداد باقي قيمة الأرض يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض دون الحاجة لإنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي.



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