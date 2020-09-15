شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبل، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 71 مسجدا من تنفيد الوزارة في اليوم نفسه.
وأوضح الوزير أنه سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.
كما يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.
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